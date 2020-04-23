Где в Харькове не будет воды 23 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Сумская, 26 (п. №2, стояк) до 20:00 23 апреля
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 25 (стояк) до 17:00 23 апреля;
ул. Дружбы Народов, 232-а,б,в, 234, 238, 240, 242, 244, 246, ул. Родниковая, 5, 7, 9, 9-а до 20:00 23 апреля
Немышлянский район:
ул. Краснодарская, 171-е (п. №3), ул. Харьковских Дивизий, 19/1 (п. №1) до 17:00 23 апреля
Новобаварский район:
ул. Власенко, 9 (п. №9, стояк) до 20:00 23 апреля
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 23 апреля
Холодногорский район:
ул. Самодеятельная (ч/с), ул. Золочевская (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 193 (п. №2) до 20:00 23 апреля
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 31 (п. №6) до 17:00 23 апреля, ул. Полярная (ч/с) до 20:00 23 апреля
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Ночью в воздухе сильные заморозки -1...-5°C.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
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