Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 23 апреля. Список адресов
23.04.2020  08:20   

Где в Харькове не будет воды 23 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Сумская, 26 (п. №2, стояк) до 20:00 23 апреля

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 25 (стояк) до 17:00 23 апреля;
ул. Дружбы Народов, 232-а,б,в, 234, 238, 240, 242, 244, 246, ул. Родниковая, 5, 7, 9, 9-а до 20:00 23 апреля

Немышлянский район:
ул. Краснодарская, 171-е (п. №3), ул. Харьковских Дивизий, 19/1 (п. №1) до 17:00 23 апреля

Новобаварский район:
ул. Власенко, 9 (п. №9, стояк) до 20:00 23 апреля

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 23 апреля

Холодногорский район:
ул. Самодеятельная (ч/с), ул. Золочевская (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 193 (п. №2) до 20:00 23 апреля

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 31 (п. №6) до 17:00 23 апреля, ул. Полярная (ч/с) до 20:00 23 апреля

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.04 ЖКХ Как аварийная служба водоканала ликвидирует порывы 22.04 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 22 апреля 21.04 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 