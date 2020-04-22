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22.04.2020  08:08   

Где в Харькове не будет воды 22 апреля

В части домов города временно прекращено водоснабжение


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Самодеятельная (ч/с), ул. Залютинская (ч/с) до 20:00 22.04.20 г.

А также:             

Новобаварский район:
ул. Власенко, 9 (п. №9, стояк) до 20:00 22.04.20 г.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 5 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 22.04.20 г.

Шевченковский район:
пр. Независимости (Правды), 7 (п. №1, стояк) до 20:00 22.04.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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