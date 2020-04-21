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21.04.2020  15:31   

Оплатить услуги КП «Харьковводоканал» можно с помощью QR-кода

Оплатить онлайн услуги водоснабжения и водоотведения КП «Харьковводоканал» возможно двумя способами: с помощью QR-кода или через платежную систему одного из выбранных банков.


//vodokanal.kharkov.ua
Учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась, предприятие просит потребителей осуществлять платежи за услуги водоснабжения и водоотведения онлайн.
 
«Можно внести оплату за услуги с помощью QR-кода. Их два. Они размещены на лицевой стороне квитанции предприятия, которые ежемесячно приходят абоненту. Один QR-код выведет вас на оплату через систему «Мегабанка», второй - через платежную систему «Приват24». Для этого необходимо скачать любую программу для считывания кодов, открыть ее на своем смартфоне, навести на код, размещенный в квитанции, и оплатить услугу», - отметил заместитель генерального директора по общим вопросам КП «Харьковводоканал» Евгений Дегтярь.
 
Также оплатить онлайн услуги водоснабжения и водоотведения можно через платежную систему одного из выбранных банков. «Например, на главной странице официального сайта предприятия выбираем «оплатить через» и выбираем банк, через который будем проводить платеж. Указываем номер лицевого счета, который вы можете найти на квитанции предприятия, адрес и инициалы плательщика. Добавляем данные банковской карты, сумму к оплате и проводим платеж», - рассказал заместитель генерального директора.
 
По словам Евгения Дегтяря, оплата потребителями услуг водоснабжения и водоотведения непосредственно влияет на деятельность предприятия.
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  коммуналка, оплата, харьков, харьковводоканал, qr-код
 
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