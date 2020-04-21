21.04.2020 15:31

Оплатить услуги КП «Харьковводоканал» можно с помощью QR-кода

Оплатить онлайн услуги водоснабжения и водоотведения КП «Харьковводоканал» возможно двумя способами: с помощью QR-кода или через платежную систему одного из выбранных банков.



//vodokanal.kharkov.ua

Учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась, предприятие просит потребителей осуществлять платежи за услуги водоснабжения и водоотведения онлайн.

«Можно внести оплату за услуги с помощью QR-кода. Их два. Они размещены на лицевой стороне квитанции предприятия, которые ежемесячно приходят абоненту. Один QR-код выведет вас на оплату через систему «Мегабанка», второй - через платежную систему «Приват24». Для этого необходимо скачать любую программу для считывания кодов, открыть ее на своем смартфоне, навести на код, размещенный в квитанции, и оплатить услугу», - отметил заместитель генерального директора по общим вопросам КП «Харьковводоканал» Евгений Дегтярь.

Также оплатить онлайн услуги водоснабжения и водоотведения можно через платежную систему одного из выбранных банков. «Например, на главной странице официального сайта предприятия выбираем «оплатить через» и выбираем банк, через который будем проводить платеж. Указываем номер лицевого счета, который вы можете найти на квитанции предприятия, адрес и инициалы плательщика. Добавляем данные банковской карты, сумму к оплате и проводим платеж», - рассказал заместитель генерального директора.

По словам Евгения Дегтяря, оплата потребителями услуг водоснабжения и водоотведения непосредственно влияет на деятельность предприятия.