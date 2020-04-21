21.04.2020 13:00

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 17, 18, 19 и 20 апреля было устранено 26 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Роганская, 160, спуск Даниловский, 2, пр. Льва Ландау, 2 (50 лет СССР), 155, ул. Клочковская, 276, ул. Коростельская, 11, ул. Станционная, 1, ул. Клочковская, 236-а, пр. Гагарина, 42-44, пр. Победы, 48, ул. Клочковская, 341-г, пр. Людвига Свободы, 20, ул. Астрономическая, 35-б, ул. Отакара Яроша, 61-а, пр. Людвига Свободы, 20-а, ул. Азовская, 48, ул. Коростельская, 11, проезд Садовый, 26, ул. Кутузовская, 34, ул. Сумская, 35, пр. Науки (Ленина), 39-а, ул. Звездная, 2, ул. Гвардейцев Широнинцев, 21-23, наб. Гимназическая (Красношкольная), 24, ул. Николая Михновского (Ганны), 5, пр. Льва Ландау (50 лет СССР)/ул. Танкопия, ул. Малоджанкойская, 9.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.