Где в Харькове не будет воды 20 апреля

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 5 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №1, стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 76 (п. №4, стояк) до 20:00 20.04.20 г.
А также:
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 65-а (п. №1, стояк) до 20:00 20.04.20 г.
Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 2/15 (стояк) до 20:00 20.04.20 г.
В этот день особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное или как минимум не слишком привычное и банальное. Чтобы избежать конфликтов, следите за своими словами, действиями и даже мыслями!
В Харькове облачная погода продержится весь день. Днем начнется мелкий дождь, но он должен закончиться до наступления вечера.
20 апреля в мире и Украине отмечают немного праздников. Также этот день вошел в историю благодаря знаменательным событиям.
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