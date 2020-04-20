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20.04.2020  09:35   

Где в Харькове не будет воды 20 апреля

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 5 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №1, стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 76 (п. №4, стояк) до 20:00 20.04.20 г.

А также:                           

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 65-а (п. №1, стояк) до 20:00 20.04.20 г.

Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 2/15 (стояк) до 20:00 20.04.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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