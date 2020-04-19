Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 19 апреля
19.04.2020  09:30   

Где в Харькове не будет воды 19 апреля

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


://facebook.com

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Чайковского, 12 (п. №1) до 17:00 19.04.20 г.; ул. Лермонтовская, 38 (п. №3) до 20:00 19.04.20 г.

А также:                           

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 162-г (п. №4) до 20:00 19.04.20 г.

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 9/1 (п. №2, стояк) до 20:00 19.04.20 г.

Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 177 (кор. №3, п. №10) до 17:00 19.04.20 г.

Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 2/15 (стояк) до 20:00 19.04.20 г.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 5 (п. №4, стояк) до 20:00 19.04.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.04 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 18 апреля. Список адресов 17.04 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 17.04 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 17 апреля. Список адресов
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 