Где в Харькове не будет воды 19 апреля

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Чайковского, 12 (п. №1) до 17:00 19.04.20 г.; ул. Лермонтовская, 38 (п. №3) до 20:00 19.04.20 г.
А также:
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 162-г (п. №4) до 20:00 19.04.20 г.
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 9/1 (п. №2, стояк) до 20:00 19.04.20 г.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 177 (кор. №3, п. №10) до 17:00 19.04.20 г.
Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 2/15 (стояк) до 20:00 19.04.20 г.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 5 (п. №4, стояк) до 20:00 19.04.20 г.
Чтобы день прошел продуктивно, лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми, – именно там сегодня есть реальные шансы преуспеть.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
Православные отмечают главное событие христианской церкви – светлый праздник Воскресения Христова, или Пасху.
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