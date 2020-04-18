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18.04.2020  10:08   

Где в Харькове не будет воды 18 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Мира, 108 (п. №2, стояк) до 20:00 18 апреля.

Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 86 (п. №5) до 20:00 18 апреля;
ул. Новгородская, 22 (п. №1) до 20:00 19 апреля.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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