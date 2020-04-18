Где в Харькове не будет воды 18 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Мира, 108 (п. №2, стояк) до 20:00 18 апреля.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 86 (п. №5) до 20:00 18 апреля;
ул. Новгородская, 22 (п. №1) до 20:00 19 апреля.
К активности день, увы, совсем не склоняет. Только собрав волю в кулак, можно преодолеть свою лень и пассивность. Тогда день окажется на редкость плодотворным.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.
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