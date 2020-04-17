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17.04.2020  11:18   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 16 апреля было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: пер. Искринский, 19, ул. Юбилейная (пос. Кулиничи), 50, ул. Коростельская, 23, пр. Гагарина/ул. Маломясницкая, пер. Заводской, 7, ул. Юбилейная (пос. Кулиничи), 12, ул. Коростельская, 11-13, ул. Ньютона, 115/1, ул. Маломясницкая/ул. Вернадского, ул. Ткаченковская, 13.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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