Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 16 апреля было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пер. Искринский, 19, ул. Юбилейная (пос. Кулиничи), 50, ул. Коростельская, 23, пр. Гагарина/ул. Маломясницкая, пер. Заводской, 7, ул. Юбилейная (пос. Кулиничи), 12, ул. Коростельская, 11-13, ул. Ньютона, 115/1, ул. Маломясницкая/ул. Вернадского, ул. Ткаченковская, 13.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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