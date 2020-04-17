Где в Харькове не будет воды 17 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Астрономическая, 35-и (стояк) до 20:00 17.04.20 г.
Слободской район:
пр. Гагарина, 43 (п. №3), ул. Танкопия, 14 (п. №6, стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 17.04.20 г.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь. ночью на поверхности почвы заморозки 0-5° мороза. Утром и днем порывы ветра до 15-24 м/с.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
влажность:
давление:
ветер: