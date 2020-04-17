Где в Харькове не будет воды 17 апреля. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 16 апреля Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 16 апреля С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь. ночью на поверхности почвы заморозки 0-5° мороза. Утром и днем порывы ветра до 15-24 м/с.