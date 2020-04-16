16.04.2020 14:24

Газовщики вернут харьковчанам часть средств за авансовые закупки газа

Поставщики газа готовы вернуть потребителям неиспользованные остатки средств из-за аномально теплой погоды - проверить состояние лицевого счета потребитель может в любой момент в личном кабинете.



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Поставщики газа, которые предоставляют сервисы бытовым потребителям, через онлайн платформу 104.ua, заявили о том, что участники акции "Твоя энергонезависимость", которая длилась с октября 2019 по март 2020 года, смогут получить остатки неиспользованных средств уже с 20 апреля. Об этом сообщает 104.ua.

Средства могут быть использованы потребителями или для оплаты текущего потребления, или быть перечислены по их заявлению на банковский счет.

Начиная с 20 апреля в Личном кабинете на 104.ua будет доступен функционал, который позволит направить эти средства на оплату текущего потребления.

Для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес компании — поставщика газа заявление установленного образца, или оставить подписанное заявление в специальной шкатулке, которая установлена на входе каждого из Центров обслуживания клиентов. Экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" находится по этой ссылке.

Возврат средств состоится оперативно сразу после получения заявления потребителя. Проверить состояние лицевого счета потребитель может в любой момент в личном кабинете на 104.ua или позвонив в контакт-центр в своем регионе.

Всего к акции "Твоя энергонезависимость", которая длилась с октября 2019 по март 2020 года, присоединились 51 018 потребителей, которые проинвестировали в создание собственного запаса газа в отопительный сезон 2019-2020 года 370 580 000 грн и приобрели 61,81 млн куб. м газа.

Вследствие изменения ситуации на внешних и внутреннем рынках газа большинство потребителей не смогли использовать в полном объеме предоплаченные объемы газа. Как свидетельствуют результаты акции, ее участниками были использованы 30,16 млн куб. м газа на сумму 180,84 млн грн. 46 398 потребителей имеют остатки неиспользованных акционных средств в размере 189, 73 млн грн.

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