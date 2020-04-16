Газовщики вернут харьковчанам часть средств за авансовые закупки газа

Поставщики газа готовы вернуть потребителям неиспользованные остатки средств из-за аномально теплой погоды - проверить состояние лицевого счета потребитель может в любой момент в личном кабинете.
Поставщики газа, которые предоставляют сервисы бытовым потребителям, через онлайн платформу 104.ua, заявили о том, что участники акции "Твоя энергонезависимость", которая длилась с октября 2019 по март 2020 года, смогут получить остатки неиспользованных средств уже с 20 апреля. Об этом сообщает 104.ua.
Средства могут быть использованы потребителями или для оплаты текущего потребления, или быть перечислены по их заявлению на банковский счет.
Для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес компании — поставщика газа заявление установленного образца, или оставить подписанное заявление в специальной шкатулке, которая установлена на входе каждого из Центров обслуживания клиентов. Экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" находится по этой ссылке.
Возврат средств состоится оперативно сразу после получения заявления потребителя. Проверить состояние лицевого счета потребитель может в любой момент в личном кабинете на 104.ua или позвонив в контакт-центр в своем регионе.
Всего к акции "Твоя энергонезависимость", которая длилась с октября 2019 по март 2020 года, присоединились 51 018 потребителей, которые проинвестировали в создание собственного запаса газа в отопительный сезон 2019-2020 года 370 580 000 грн и приобрели 61,81 млн куб. м газа.
Вследствие изменения ситуации на внешних и внутреннем рынках газа большинство потребителей не смогли использовать в полном объеме предоплаченные объемы газа. Как свидетельствуют результаты акции, ее участниками были использованы 30,16 млн куб. м газа на сумму 180,84 млн грн. 46 398 потребителей имеют остатки неиспользованных акционных средств в размере 189, 73 млн грн.
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