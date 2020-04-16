16.04.2020 11:01

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 15 апреля было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Лесопарковая, 1, ул. Маяковского, 5, ул. Чигирина, 3, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 147, пос. Песочин (ул. Некрасова, 11), пер. Заводской, 9, ул. Нижнегиевская, 130, пр. Победы, 62-ж, пр. Льва Ландау (50 лет СССР)/ул. Танкопия, ул. Мирная, 11, ул. Новгородская, 3-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.