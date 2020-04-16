Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 15 апреля было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Лесопарковая, 1, ул. Маяковского, 5, ул. Чигирина, 3, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 147, пос. Песочин (ул. Некрасова, 11), пер. Заводской, 9, ул. Нижнегиевская, 130, пр. Победы, 62-ж, пр. Льва Ландау (50 лет СССР)/ул. Танкопия, ул. Мирная, 11, ул. Новгородская, 3-б.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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