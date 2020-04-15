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15.04.2020  11:15   

Как аварийная служба водоканала ликвидирует порывы

За 14 апреля было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Бескрайняя, 36, ул. Ольгинская, 26, ул. Героев Труда, 4, ул. Маршала Рыбалко, 43-а, ул. Власенко, 9, пер. Орловский, 15, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 27, пр. Героев Сталиграда, 173.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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