Как аварийная служба водоканала ликвидирует порывы

За 14 апреля было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Бескрайняя, 36, ул. Ольгинская, 26, ул. Героев Труда, 4, ул. Маршала Рыбалко, 43-а, ул. Власенко, 9, пер. Орловский, 15, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 27, пр. Героев Сталиграда, 173.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Ночью и утром дождь, мокрый снег, местами по области обильные осадки, днем небольшие осадки. Облачная погода продержится весь день.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
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