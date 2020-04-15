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15.04.2020  08:51   

Утвержден график летних отключений горячей воды

КП «Харьковские тепловые сети» утвердило график отключения горячего водоснабжения в связи с подготовкой к отопительному сезону.


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Как сообщили на предприятии, на сетях будут проводить профилактическое обслуживание, ремонт и гидравлические испытания. 

С адресами и сроками отключения горячей воды можно ознакомиться здесь.

Напомним, во вторник, 10 апреля, в Харькове прекращен отопительный сезон. При этом больницы, учебные учреждения и другие учреждения бытового и социально-культурного назначения смогут осуществлять отопление помещений в пределах бюджетных назначений на соответствующий период.

Тэги:  хтс, отключение воды, харьков, горячая вода, отопительный сезон, подготовка
 
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