Где в Харькове не будет воды 15 апреля. Список адресов

Смотрите на привычные вещи под новым углом, это позволит придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без осадков, заморозки (до 1°c мороза в воздухе). Днем усиление скорости ветра до 15-24 м/с, ближе к вечеру ожидается дождь.