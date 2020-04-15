Где в Харькове не будет воды 15 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Холодногорский район:
ул. Нижнегиевская (ч/с) до 20:00 15.04.20 г.
Смотрите на привычные вещи под новым углом, это позволит придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без осадков, заморозки (до 1°c мороза в воздухе). Днем усиление скорости ветра до 15-24 м/с, ближе к вечеру ожидается дождь.
14 апреля 1990 года образована команда КВН Харьковского авиационного института «Люди в белом».
влажность:
давление:
ветер: