14.04.2020 11:41

Как аварийная служба водоканала ликвидирует порывы

За 13 апреля было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Метростроителей, 13, ул. Свободы (Иванова), 27, пос. Кулиничи (все улицы, ул. Юбилейная, 12), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 163, ул. Баркалова (Тельмана), 8, пер. Орловский, 8, ул. Некрасова (Песочин), 11, ул. Есенина, 10, ул. Ахсарова, 16.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.