Как аварийная служба водоканала ликвидирует порывы

За 13 апреля было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Метростроителей, 13, ул. Свободы (Иванова), 27, пос. Кулиничи (все улицы, ул. Юбилейная, 12), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 163, ул. Баркалова (Тельмана), 8, пер. Орловский, 8, ул. Некрасова (Песочин), 11, ул. Есенина, 10, ул. Ахсарова, 16.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Смотрите на привычные вещи под новым углом, это позволит придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.
Облачная погода продержится весь день. Ночной дождь утром сменится мокрым снегом. К обеду осадки прекратятся.
14 апреля 1990 года образована команда КВН Харьковского авиационного института «Люди в белом».
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