Где в Харькове не будет воды 14 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
пл. Конституции, 20 до 18:00 14 апреля.
Слободской район:
ул. Танкопия, 14 (п. №5, стояк), пр. Гагарина, 43 (стояк) до 20:00 14 апреля;
пр. Петра Григоренко, 14 (п. №4) до 20:00 15 апреля.
Смотрите на привычные вещи под новым углом, это позволит придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.
Облачная погода продержится весь день. Ночной дождь утром сменится мокрым снегом. К обеду осадки прекратятся.
14 апреля 1990 года образована команда КВН Харьковского авиационного института «Люди в белом».
влажность:
давление:
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