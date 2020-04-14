14.04.2020 08:08

Где в Харькове не будет воды 14 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

пл. Конституции, 20 до 18:00 14 апреля.



Слободской район:

ул. Танкопия, 14 (п. №5, стояк), пр. Гагарина, 43 (стояк) до 20:00 14 апреля;

пр. Петра Григоренко, 14 (п. №4) до 20:00 15 апреля.



