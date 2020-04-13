13.04.2020 08:09

Где в Харькове не будет воды 13 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Матюшенко, 7 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 35-и (п. №6, стояк) до 20:00 13.04.20 г.



Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №4, стояк), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 13 (п. №1, стояк) до 20:00 13.04.20 г.



Слободской район:

ул. Танкопия, 14 (п. №5, стояк) до 20:00 13.04.20 г.



Шевченковский район:

ул. Есенина, 10, ул. 23 Августа, 70 (п. №6, спаренный стояк), ул. Клочковская, 191 (п. №3, спаренный стояк), ул. Есенина, 12 (п. №1, стояк), ул. Шекспира, 26 (п. №1) до 20:00 13.04.20 г.; пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк) до 20:00 14.04.20 г.