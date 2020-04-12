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12.04.2020  09:23   

Где в Харькове не будет воды 12 апреля

В части домов города временно прекращено водоснабжение


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Клочковская, 191 (п. №3, спаренный стояк), 344-а (п. №1), ул. Есенина, 12 (п. №1, стояк), пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1) до 20:00 12.04.20 г., ул. 23 Августа, 70 (п. №6, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк) до 20:00 13.04.20 г.

А также:                

Киевский район: 
ул. Матюшенко, 7 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 35-и (п. №6, стояк) до 20:00 12.04.20 г.

Московский район: 
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №4, стояк) до 20:00 12.04.20 г.,  ул. Руслана Плоходько (Эйдемана), 13 (п. №1, стояк) до 20:00 13.04.20 г.

Немышлянский район: 
пр. Московский, 248-в (п. №1, стояк) до 20:00 12.04.20 г.

Слободской район: 
пер. Брянский, 5-а (п. №1, стояк) до 20:00 12.04.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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