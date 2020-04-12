Где в Харькове не будет воды 12 апреля

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Клочковская, 191 (п. №3, спаренный стояк), 344-а (п. №1), ул. Есенина, 12 (п. №1, стояк), пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1) до 20:00 12.04.20 г., ул. 23 Августа, 70 (п. №6, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк) до 20:00 13.04.20 г.
А также:
Киевский район:
ул. Матюшенко, 7 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 35-и (п. №6, стояк) до 20:00 12.04.20 г.
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №4, стояк) до 20:00 12.04.20 г., ул. Руслана Плоходько (Эйдемана), 13 (п. №1, стояк) до 20:00 13.04.20 г.
Немышлянский район:
пр. Московский, 248-в (п. №1, стояк) до 20:00 12.04.20 г.
Слободской район:
пер. Брянский, 5-а (п. №1, стояк) до 20:00 12.04.20 г.
Звезды весь день будут склонять к отдыху и ничегонеделанью. Если есть такая возможность, не противьтесь этому импульсу – время от времени организму нужно расслабляться.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого Поста.
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