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11.04.2020  09:35   

Где в Харькове не будет воды 11 апреля

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Основянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Валдайская (ч/с), ул. Заводская (ч/с), пер. Заводской, 5, 7, 9, 9/6, ул. Коновалова, 1, 3, 5, ул. Достоевского, 13-а, 17/3 до 20:00 11.04.20 г.

А также:                

Киевский район: 
ул. Валентиновская (Блюхера), 13-а (п. №4, стояк), ул. Матюшенка, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 12.04.20 г.

Немышлянский район: 
пр. Московский, 248-в (п. №1, стояк) до 17:00 11.04.20 г.

Слободской район: 
пер. Брянский, 5-а (п. №1, стояк) до 20:00 11.04.20 г.

Шевченковский район: 
пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1) до 17:00 11.04.20 г.,  ул. 23 Августа, 70 (п. №6, спаренный стояк), ул. Клочковская, 191 (п. №3, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 3-г (п. №3), ул. Есенина, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 11.04.20 г.

Приносим извинения за временные неудобства.

 
Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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