Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 9 апреля было устранено четыре повреждения на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-б, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 52-а, ул. Коростельская, 11, ул. Дергачевская, 4.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание, и возникшие проблемы решатся сами собой.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
Развитию автомобильного дела в Харькове поспособствовали скачки.
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