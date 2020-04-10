10.04.2020 11:55

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 9 апреля было устранено четыре повреждения на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-б, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 52-а, ул. Коростельская, 11, ул. Дергачевская, 4.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.