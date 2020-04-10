10.04.2020 09:40

Харьковводоканал напоминает: оплатить услуги водоснабжения и водоотведения онлайн – просто (ВИДЕО)

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» просит потребителей своевременно оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения.



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Недополучение средств в связи с отсутствием оплаты или несвоевременным ее внесением может нарушить нормальный режим работы предприятия, отрицательно сказаться на качестве услуг, иметь негативные последствия для потребителей.

«Работа нашего предприятия направлена на обеспечение жителей нашего города услугами водоснабжения и водоотведения. Выполнение данной задачи невозможно без полной и своевременной оплаты потребителями услуг, поскольку основным источником поступления денежных средств являются платежи населения. В современном мире не обязательно идти в банк, чтобы оплатить счета, все больше людей пользуются онлайн сервисами», - отмечает заместитель генерального директора - директор Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак.

Во время карантина оставайтесь дома и помните, что банковскими услугами можно воспользоваться дистанционно. Позаботьтесь о себе и о пожилых людях, помогите им оплатить коммунальные услуги онлайн.

Для этого на главной странице официального сайта предприятия выбрать «Оплатить через», определиться с банком, указать номер лицевого счета, который написан на квитанции предприятия, адрес и инициалы плательщика, добавить данные банковской карты, сумму к оплате и провести платеж.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам колл-центра КП «Харьковводоканал»: (057) 707-57-57 и (057) 757-82-80, которые работают ежедневно с 8:00 до 21:00, кроме воскресенья. Также можно консультироваться по телефонам районных абонентных отделений предприятия, которые указаны на официальном сайте.

Также в разделе «Уведомления» на сайте предприятия можно ознакомиться с действующими на сегодняшний день пунктами приема платежей ЕРЦ «Мегабанк».