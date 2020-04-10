Где в Харькове не будет воды 10 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Дружная (ч/с), пер. 1-й Дружный (ч/с), проезд 2-й Даниловский (ч/с), проезд 1-й Даниловский (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с), пер. Фестивальный (ч/с), ул. Кольцевая (ч/с), пер. 2-й Кольцевой (ч/с), пер. 1-й Кольцевой (ч/с), ул. Физкультурная (ч/с), въезд Физкультурный (ч/с), пер. Физкультурный (ч/с), пер. Александра Бабкина (Совхозный) (ч/с), ул. Ивана Поддубного (Совхозная) (ч/с), пер. Трудовой (ч/с), ул. Прудная (ч/с), пер. 1-й Прудный (ч/с), пер. 2-й Прудный (ч/с), ул. Трудовая (ч/с), б-р Садовый (ч/с), пр. Жуковского, 7, 9, 11, 13, 15 до 08:00 10 апреля.
Слободской район:
пр. Гагарина, 177 (п. №2, стояк), ул. Плехановская, 121(п. №1, стояк) до 20:00 10 апреля.
Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 13, 15, пр. Людвига Свободы, 32, 34, 36, 40, 40-а, 42, ул. 23 Августа, 70 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 10 апреля.
День хорошо подходит для любых важных и ответственных задач. Главное – не растратить свой потенциал на пустяки.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
В этот день в 1989 году американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
влажность:
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