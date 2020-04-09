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09.04.2020  10:34   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 8 апреля было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Румянцевская (п. Затишье), 5, ул. Кисловодская, 18, ул. Академическая, 1, ул. Маршала Батицкого, 8-8-а, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 4, ул. Немышлянская, 111, ул. Биологическая, 19, наб. Гимназическая (Красношкольная), 22, ул. Достоевского, 13-а, пр. Победы, 62-ж, пр. Людвига Свободы, 39, ул. Клочковская, 230.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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