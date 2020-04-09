09.04.2020 08:00

Где в Харькове не будет воды 9 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк), пр. Жуковского, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 9 апреля.



Московский район:

въезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 23 (п. №2, стояк) до 20:00 9 апреля.



Новобаварский район:

ул. Коростельская (ч/с) до 20:00 9 апреля.



Слободской район:

пр. Гагарина, 177 (п. №2, спаренный стояк), ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк) до 20:00 9 апреля.



Холодногорский район:

ул. Золочевская, 8 (п. №2) до 20:00 9 апреля.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 70 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 9 апреля.