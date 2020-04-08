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08.04.2020  11:35   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 7 апреля было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Роганская, 149, ул. Азовская, 54, Салтовское шоссе, 244-б, Белгородское шоссе (возле мостика), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 42, ул. Коростельсая, 46, пр. Любови Малой (Постышева), 2/1, ул. Достоевского, 17/3, пр. Героев Сталинграда, 173.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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