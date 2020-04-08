Как коммунальщики ликвидируют порывы

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 8 апреля Главная изюминка дня в том, что он планирует себя сам. Ожидайте всего неожиданного, будь то денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 9 апреля В Харькове до самого вечера облачно, и лишь под конец дня небо очистится. Без осадков.