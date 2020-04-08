Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 7 апреля было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Роганская, 149, ул. Азовская, 54, Салтовское шоссе, 244-б, Белгородское шоссе (возле мостика), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 42, ул. Коростельсая, 46, пр. Любови Малой (Постышева), 2/1, ул. Достоевского, 17/3, пр. Героев Сталинграда, 173.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Главная изюминка дня в том, что он планирует себя сам. Ожидайте всего неожиданного, будь то денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
В Харькове до самого вечера облачно, и лишь под конец дня небо очистится. Без осадков.
Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. Этот праздник установлен 8 апреля 1971 года в Лондоне на первом Всемирном цыганском конгрессе.
влажность:
давление:
ветер: