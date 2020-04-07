Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 6 апреля было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пер. 1-й Лесопарковский, 1, ул. Гвардейцев Широнинцев, 38-б, ул. Грузинская, 4, ул. Плановая, 52, пр. Людвига Свободы, 39-в, ул. Кутаисская (Октябрьская), 9, ул. Краматорская, 9, пр. Людвига Свободы, 39, ул. Архитекторов, 24, ул. Деревянко, 7.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
Сегодня православная церковь Украины отмечает один из самых больших праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.
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