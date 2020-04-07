Карантин: как на КП «Харьководоканал» дезинфицируют помещения перед началом рабочего дня (ФОТО)

С целью обеспечения безопасности здоровья работников на КП «Харьковводоканал» ежедневно проводится полная профилактическая дезинфекция помещений и транспорта, который перевозит сотрудников предприятия.
Как отметил заместитель генерального директора по общим вопросам КП «Харьковводоканал» Евгений Дегтярь, предприятие является стратегическим объектом и работает круглосуточно, в связи с этим рабочий процесс остановить невозможно, поэтому все аварийные и ремонтные бригады работают в штатном режиме, часть сотрудников находится на своих рабочих местах, часть - переведена на дистанционную работу.
«Работники предприятия обеспечены индивидуальными средствами безопасности и дезинфицирующими средствами. Ежедневно организованы работы по дезинфекции помещений и транспорта с помощью добавления в воду хлорсодержащих средств. Дезинфекция проводится за два часа до прихода сотрудников предприятия. Это совершенно безопасно для здоровья», - рассказал Евгений Дегтярь.
По словам Евгения Дегтяря, все сотрудники КП «Харьковводоканал» перед тем, как пройти на объекты предприятия, проходят температурный скрининг и обрабатывают руки дезинфицирующими средствами.
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
Сегодня православная церковь Украины отмечает один из самых больших праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.
влажность:
давление:
ветер: