07.04.2020 12:12

Кабмин обновил особенности получения жилищных субсидий во время карантина

Кабинет министров Украины определил особенности предоставления жилищных субсидий в условиях карантина.



Жилищные субсидии, фото: podrobnosti.ua

Соответствующее постановление №247 от 25 марта 2020 года вступило в силу 1 апреля, передает Юрлига.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, сейчас правительство осуществило еще один важный шаг в поддержке граждан в условиях карантина - упростило порядок предоставления жилищной субсидии и ввело дополнительную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг на время карантина.

Согласно постановлению, на период карантина запрещается прекращать предоставление жилищных субсидий в случаях, предусмотренных Положением о порядке назначения жилищных субсидий, кроме обстоятельств, исключающих возможность предоставления жилищной субсидии (переезд семьи или смерть одинокого лица).

Расчет жилищных субсидий на период карантина будет происходить с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов пользования такими коммунальными услугами, как централизованное водоснабжение и водоотвод, поставка горячей воды, газа и электроэнергии для бытовых нужд (кроме отопления) (социальные нормативы, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату ЖКУ, установлены постановлением Кабинета Министров от 6 августа 2014 года № 409).

Отсрочено введение с 1 мая 2020 года до первого числа месяца, следующего за месяцем окончания карантина, минимального обязательного платежа за потребленные услуги в размере 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Всем домохозяйствам, получавшим жилищную субсидию в отопительном периоде 2019/2020 годов, субсидия на следующий период должна назначаться автоматически.

Кабмин постановил назначать жилищную субсидию гражданам, которые были уволены с работы в период карантина в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ и зарегистрировались в службе занятости в качестве безработных, на основании заявлений о назначении жилищных субсидий и информации центров занятости относительно их нахождения на учете. При этом для расчета жилищной субсидии учитывается размер назначенного пособия по безработице без учета сумм полученной зарплаты.