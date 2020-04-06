06.04.2020 16:29

КП «Харьковводоканал» продолжает работы по замене сетей водоснабжения

Бригадами КП «Харьковводоканал» ведутся аварийно-восстановительные работы по замене участка трубопровода по проспекту Жуковского, 12.



//vodokanal.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 6 апреля, заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада, по данному адресу проводятся работы по замене участка технически-изношенного трубопровода диаметром 300 мм. «Мы меняем участок трубопровода, протяженностью 48 метров, который прослужил более сорока лет. В ходе работ мы укладываем вместо старых стальных труб новые, полиэтиленовые, срок службы которых - более 50 лет. После выполнения всех запланированных ремонтных работ мы решим проблему с перебоями водоснабжения в этом микрорайоне», - отметил Николай Завада.

Всего в 2020 году в КП «Харьковводоканал» планируют переложить не менее 24 км сетей холодного водоснабжения. «В сложившихся условиях мы стараемся максимально оперативно выполнять все перекладки, чтобы жители не чувствовали неудобств, связанных с ремонтными работами. В настоящее время бригадами предприятия выполнены работы по замене аварийных участков трубопровода более чем на четырех километрах сетей водоснабжения. Работы ведем ежедневно», - подытожил Николай Завада.