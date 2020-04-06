06.04.2020 11:44

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 3, 4 и 5 апреля было устранено 29 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Борисовская, 3, ул. Сумская, 134, пер. Фейербаха, 13/3, ул. Героев Труда, 60-б, ул. Амосова, 5-а, пр. Дзюбы, 3, ул. Лесозащитная, 18, ул. Академика Богомольца, 29, ул. Молодежная (Песочин), 3, ул. Достоевского, 15-а, ул. Семко (Сербиченко), 34, ул. Фонвизина, 27, пр. Победы, 66-в, пр. Людвига Свободы, 39-в, пос. Затишье, 4 (ул. Ново-Румянцевская), ул. Астрономическая, 35, пр. Жуковского, 15, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42-44, проезд Велозаводский, 29, ул. Коростельская, 21-23, ул. Бакинская, 58, пос. Песочин (ул. Надежды, 16-е), ул. Стародесятисаженная, 2, б-р Жасминовый (ул. Слинько), 13/1, пр. Героев Сталинграда, 25, ул. Рельефная, 36, ул. Дергачевская, 4, пер. Дербентский, 8, ул. Лопанская, 31.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.