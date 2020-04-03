03.04.2020 14:20

Харківські комунальники флешмобом просять жителів міста вчасно оплачувати спожиті послуги

Працівники КП «Харківблагоустрій» звернулися до харків'ян з проханням своєчасно здійснювати квартирну плату.



://city.kharkov.ua

У всіх дев'яти районах міста двірники провели своєрідний флешмоб, нагадавши про необхідність оплачувати працю тих, хто, незважаючи на карантин в країні, щодня виходить на роботу і робить вулиці, двори і парки чистішими.



Як повідомила начальник Київської філії КП «Харківблагоустрій» Валентина Кротова, зараз двірники працюють у штатному режимі.



«Велике прохання - цінуйте нашу працю, і тоді і район, і місто будуть гарними і упорядкованими. Шановні харків'яни, підтримайте наших дворових робітників - сплатіть вчасно квартирну плату!» - зазначила Валентина Кротова.



З таким же проханням до жителів міста звернулися і в КП «Харківміськліфт». Як повідомив директор підприємства Олексій Топчій, незважаючи на карантин, поточний ремонт обладнання і планова реконструкція ліфтів проводяться за графіком, також працюють аварійні бригади. Всього на підприємстві налічується понад тисячу осіб, зарплата яких закладена в тариф. При цьому заборгованість харків'ян за спожиті послуги зросла в рази.



«У цей важкий для країни час підприємства життєво необхідної інфраструктури зобов'язані продовжувати свою роботу. Тому ми просимо харків'ян оплачувати комунальні послуги. Це дасть можливість нашому підприємству зберегти робочі місця і забезпечити якісний рівень роботи ліфтового господарства», - зазначив Олексій Топчій.