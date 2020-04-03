Харківські комунальники флешмобом просять жителів міста вчасно оплачувати спожиті послуги

Працівники КП «Харківблагоустрій» звернулися до харків'ян з проханням своєчасно здійснювати квартирну плату.
У всіх дев'яти районах міста двірники провели своєрідний флешмоб, нагадавши про необхідність оплачувати працю тих, хто, незважаючи на карантин в країні, щодня виходить на роботу і робить вулиці, двори і парки чистішими.
Як повідомила начальник Київської філії КП «Харківблагоустрій» Валентина Кротова, зараз двірники працюють у штатному режимі.
«Велике прохання - цінуйте нашу працю, і тоді і район, і місто будуть гарними і упорядкованими. Шановні харків'яни, підтримайте наших дворових робітників - сплатіть вчасно квартирну плату!» - зазначила Валентина Кротова.
З таким же проханням до жителів міста звернулися і в КП «Харківміськліфт». Як повідомив директор підприємства Олексій Топчій, незважаючи на карантин, поточний ремонт обладнання і планова реконструкція ліфтів проводяться за графіком, також працюють аварійні бригади. Всього на підприємстві налічується понад тисячу осіб, зарплата яких закладена в тариф. При цьому заборгованість харків'ян за спожиті послуги зросла в рази.
«У цей важкий для країни час підприємства життєво необхідної інфраструктури зобов'язані продовжувати свою роботу. Тому ми просимо харків'ян оплачувати комунальні послуги. Це дасть можливість нашому підприємству зберегти робочі місця і забезпечити якісний рівень роботи ліфтового господарства», - зазначив Олексій Топчій.
День обещает принести долгожданное душевное равновесие. Сегодня можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
влажность:
давление:
ветер: