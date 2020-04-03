03.04.2020 13:31

Долги жителей за услуги ЖКХ подбираются к очередному психологическому барьеру

Харьковская область находится в тройке лидеров по сумме задолженностей жителей за коммунальные услуги, оплачивая чуть более 80% из выставленных счетов.



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На 1-е марта текущего года общая задолженность составила 4 млрд 817 млн грн.

В данной позиции Харьковщина уступила только Киеву (6 млрд 808 млн грн долга), и Днепропетровской области – (5 млрд 516 млн грн).

В госстате уточнили, что в указанных суммах долга не учитывается задолженность населения за природный газ и электроэнергию. Несложно представить, что цифры могут существенно увеличиться с учетом оплаты услуг за март, практически половина которого, к тому же, прошла в условиях карантина.

В феврале 2020 населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 1545,0 млн.грн (88,7% начисленных за этот период сумм).

На конец февраля 2020 задолженность населения Харькова и региона:

по оплате за поставки тепловой энергии и горячей воды составляла 3758,3 млн.грн,

за поставки и распределение природного газа - 2740,4 млн.грн,

за поставки и распределение электрической энергии - 564 700 000 .грн,

за централизованное водоснабжение и водоотвод - 531,3 млн.грн,

за управление многоквартирным домом - 384,2 млн.грн,

за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 143,8 млн.грн.

Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в феврале 2020 с населением было заключено 200 договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 1180,1 тыс. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 964,6 тыс.