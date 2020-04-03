Долги жителей за услуги ЖКХ подбираются к очередному психологическому барьеру

Харьковская область находится в тройке лидеров по сумме задолженностей жителей за коммунальные услуги, оплачивая чуть более 80% из выставленных счетов.
На 1-е марта текущего года общая задолженность составила 4 млрд 817 млн грн.
В данной позиции Харьковщина уступила только Киеву (6 млрд 808 млн грн долга), и Днепропетровской области – (5 млрд 516 млн грн).
В госстате уточнили, что в указанных суммах долга не учитывается задолженность населения за природный газ и электроэнергию. Несложно представить, что цифры могут существенно увеличиться с учетом оплаты услуг за март, практически половина которого, к тому же, прошла в условиях карантина.
В феврале 2020 населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 1545,0 млн.грн (88,7% начисленных за этот период сумм).
День обещает принести долгожданное душевное равновесие. Сегодня можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
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