Главная Новости ЖКХ Неадекваты, поджигающие мусорные контейнеры, обрекают жителей многоэтажек на антисанитарию у подъездов (ФОТО, ВИДЕО)
03.04.2020  12:34   

Неадекваты, поджигающие мусорные контейнеры, обрекают жителей многоэтажек на антисанитарию у подъездов (ФОТО, ВИДЕО)

На Салтовке участились поджоги мусорных контейнеров, вызывая негодование харьковчан.


://t.me

Социальные сети заполнили фото и посты с возмущениями харьковчан по поводу действий хулиганов.

В комментариях к постам все чаще раздаются призывы к расправам и самосуду над пироманами.

Источник:   ХС
 Тэги:  мусор, поджеги, контейнер, дворы, харьков
 
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