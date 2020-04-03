Неадекваты, поджигающие мусорные контейнеры, обрекают жителей многоэтажек на антисанитарию у подъездов (ФОТО, ВИДЕО)

На Салтовке участились поджоги мусорных контейнеров, вызывая негодование харьковчан.
Социальные сети заполнили фото и посты с возмущениями харьковчан по поводу действий хулиганов.
В комментариях к постам все чаще раздаются призывы к расправам и самосуду над пироманами.
День обещает принести долгожданное душевное равновесие. Сегодня можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
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