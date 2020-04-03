03.04.2020 12:34

Неадекваты, поджигающие мусорные контейнеры, обрекают жителей многоэтажек на антисанитарию у подъездов (ФОТО, ВИДЕО)

На Салтовке участились поджоги мусорных контейнеров, вызывая негодование харьковчан.



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Социальные сети заполнили фото и посты с возмущениями харьковчан по поводу действий хулиганов.

В комментариях к постам все чаще раздаются призывы к расправам и самосуду над пироманами.