Где в Харькове не будет воды 3 апреля

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
въезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, стояк) до 20:00 03.04.20 г.
А также:
Киевский район:
ул. Пушкинская, 26 (п. №2), ул. Пушкинская, 28 до 17:00 03.04.20 г.; ул. Героев Труда, 20/321 (п. №6, стояк) до 20:00 03.04.20 г.
Новобаварский район:
ул. Семинарская (Володарского), 57-б (стояк) до 20:00 03.04.20 г.
Основянский район:
ул. Арматурная (ч/с) до 15:00 03.04.20 г.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), ул. Ахсарова, 15-а (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №3, стояк), пр. Победы, 61-б (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №6) до 20:00 03.04.20 г.
День обещает принести долгожданное душевное равновесие. Сегодня можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
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