02.04.2020 19:58

«Харківводоканал» просить оплачувати послуги онлайн

Комунальне підприємство «Харківводоканал» просить споживачів оплачувати послуги водопостачання та водовідведення онлайн.



//city.kharkov.ua

З метою запобігання поширенню коронавірусу на підприємстві пропонують оплачувати послуги через платіжну систему одного з обраних банків. Для цього на головній сторінці офіційного сайту підприємства обрати «Оплатити через», визначитися з банком, вказати номер особового рахунку, який написаний на квитанції підприємства, адресу та ініціали платника, додати дані банківської картки, суму до оплати і провести платіж.

Як повідомив заступник генерального директора - директор Департаменту збуту КП «Харківводоканал» Тарас Грущак, платежі можна зробити регулярними.

«Банками успішно практикується послуга «Регулярні платежі». Ви вказуєте реквізити банку одержувача платежу, суму, періодичність списання коштів і назавжди забуваєте про черги у касу. Після цього банк буде регулярно перераховувати гроші з вашої картки на рахунок підприємства - постачальника послуг», - зазначив Тарас Грущак.

Він підкреслив, що оплата послуг безпосередньо впливає на роботу підприємства. На кінець лютого заборгованість населення за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення склала понад 530 млн грн. Тільки в березні недоплата досягла близько 29 млн грн.

«Недоотримання коштів у зв'язку з відсутністю оплати або несвоєчасним її внесенням може порушити нормальний режим роботи підприємства, негативно позначитися на якості послуг, мати негативні наслідки для споживачів», - сказав директор Департаменту збуту КП.

Зазначимо, що з усіх питань, що хвилюють, можна звертатися за телефонами колл-центру КП «Харківводоканал»: (057) 707-57-57 та (057) 757-82-80, які працюють щодня з 8:00 до 21:00, крім неділі. Також можна консультуватися за телефонами районних абонентських відділень підприємства, які вказані на офіційному сайті.

«Під час карантину залишайтеся вдома і пам'ятайте, що банківськими послугами можна скористатися дистанційно. Подбайте про себе і про літніх людей, допоможіть їм оплатити комунальні послуги онлайн», - звернулися до харків'ян на підприємстві.