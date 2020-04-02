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02.04.2020  11:55   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 1 апреля было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Роганская, 149, проезд 5-й Зеленодольский, 1, ул. Хотомлянская (пос. Затишье), 28, ул. Потебни, 9, ул. Ольгинская, 25, Белгородское шоссе (возле мостика), ул. Лесопарковая, 111, ул. Амосова, 5-а, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 42, пер. Раздольский, 17/2, ул. Грековская, 79, пр. Людвига Свободы, 20, пер. Речной, 10.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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