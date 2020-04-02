Где в Харькове не будет воды 2 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, спаренный стояк) до 20:00 02.04.20 г.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), ул. Ахсарова, 15-а (п. №1, стояк) до 20:00 02.04.20 г.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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