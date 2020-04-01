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01.04.2020  08:13   

Где в Харькове не будет воды 1 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Косарева (Соколова), 44 (п. №2, стояк) до 20:00 1 апреля.

Киевский район:
ул. Арктическая (ч/с), ул. Борисовская (ч/с), ул. Глебовская (ч/с), ул. Ямская (ч/с), ул. Бескрайняя (ч/с), пер. Скадовского (ч/с), пер. Бугурусланский (ч/с), ул. Пантелеймоновская (Бакинских Комиссаров) (ч/с), ул. Ольгинская (ч/с), ул. Нарофоминская (ч/с) до 20:00 1 апреля.

Московский район:
Салтовское шоссе, 139-в (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 47-а (п. №2, стояк) до 20:00 1 апреля.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, спаренный стояк), пер. Зерновой, 5-в (п. №2) до 20:00 1 апреля.

Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), ул. Деревянко, 36 (п. №2) до 20:00 1 апреля;
пр. Людвига Свободы, 39 (п. №1, стояк) до 20:00 2 апреля.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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