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31.03.2020  11:46   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 30 марта было устранено пять повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: пр. Гагарина, 20, пр. Людвига Свободы, 35-г, ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 39, ул. Космонавтов, 7-а, Окружная дорога/ул. Клочковская.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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