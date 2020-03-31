Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 30 марта было устранено пять повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пр. Гагарина, 20, пр. Людвига Свободы, 35-г, ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 39, ул. Космонавтов, 7-а, Окружная дорога/ул. Клочковская.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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