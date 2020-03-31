Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 31 марта. Список адресов
31.03.2020  08:02   

Где в Харькове не будет воды 31 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 31.03.20 г.

Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), ул. Деревянко, 36 (п. №2), пр. Победы, 72 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа (ч/с), ул. 23 Августа, 1, 3, 5, 7, 7-а, 9, 9-а, 11, 13, 13-а, ул. Клочковская, 232-а до 20:00 31.03.20 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.03 Криминал и происшествия Второй случай за год отравление ребенка нитратами - регионарные эпидемиологи бьют тревогу 30.03 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 30.03 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 30 марта. Список адресов
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 