Где в Харькове не будет воды 31 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 31.03.20 г.
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), ул. Деревянко, 36 (п. №2), пр. Победы, 72 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа (ч/с), ул. 23 Августа, 1, 3, 5, 7, 7-а, 9, 9-а, 11, 13, 13-а, ул. Клочковская, 232-а до 20:00 31.03.20 г.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее, чтобы не наделать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Харькове прояснится. Без осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
влажность:
давление:
ветер: