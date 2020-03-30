Главная Новости ЖКХ Отопление в Харькове отключат не раньше 15 апреля, но ситуация может измениться в зависимости от погодных условий.
30.03.2020  14:58   

Отопление в Харькове отключат не раньше 15 апреля, но ситуация может измениться в зависимости от погодных условий.

В Харькове не планируют завершать отопительный сезон, пока не закончатся похолодания, «периодически» остужающие температурные рекорды.


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Об этом СМИ сообщил заместитель главного инженера КП "Харьковские тепловые сети" Евгений Зинченко.

"Во-первых, для этого еще нет оснований. Потому что, как известно, основное требование нормативных документов - температура +8 наружного воздуха в течение трех суток. Во-вторых, мы учитываем прогноз на более долгий период. Где-то так из числа 6-го будет отслеживаться такая температура. По этому будет принято отдельное решение ", - сказал Зинченко.

По словам Зинченко, по его практике ранее 15 апреля отопительный сезон заканчивали всего несколько раз - в частности, в 90-х годах.

Он также добавил, что в связи с карантином в школах и детсадах отопление выключили.

  • Отопительный сезон в Харькове, по распоряжению городского головы, начался 15 октября
  • Во время потепления в Харькове изменили график подачи тепла
Источник:   suspilne.media
 Тэги:  отопление, цена, газ, тарифы, харьков отключение
 
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