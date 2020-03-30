30.03.2020 14:58

Отопление в Харькове отключат не раньше 15 апреля, но ситуация может измениться в зависимости от погодных условий.

В Харькове не планируют завершать отопительный сезон, пока не закончатся похолодания, «периодически» остужающие температурные рекорды.



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Об этом СМИ сообщил заместитель главного инженера КП "Харьковские тепловые сети" Евгений Зинченко.

"Во-первых, для этого еще нет оснований. Потому что, как известно, основное требование нормативных документов - температура +8 наружного воздуха в течение трех суток. Во-вторых, мы учитываем прогноз на более долгий период. Где-то так из числа 6-го будет отслеживаться такая температура. По этому будет принято отдельное решение ", - сказал Зинченко.

По словам Зинченко, по его практике ранее 15 апреля отопительный сезон заканчивали всего несколько раз - в частности, в 90-х годах.

Он также добавил, что в связи с карантином в школах и детсадах отопление выключили.