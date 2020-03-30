30.03.2020 10:50

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 27, 28 и 29 марта было устранено 22 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Молодежная, 141, ул. Омская, 6-8-а, ул. Кисловодская, 18, ул. Познанская, 9, ул. Семиградская, 13, ул. Туркестанская, 22, ул. Жутовская, 79, ул. Западная/ул. Уссурийская, ул. Есенина, 3-5, ул. Софиевская, 53, ул. Ахсарова, 3-в, спуск Даниловский, 2, пр. Победы, 66-а, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 42, ул. Бакинская, 58, пр. Победы, 62, ул. Лесопарковская, 5, Салтовское шоссе, 262-б, пр. Петра Григоренко, 45, ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 39-41, пр. Науки (Ленина), 66-а, ул. Тобольская, 46-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.