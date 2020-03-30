Где в Харькове не будет воды 30 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, стояк, спаренный стояк) до 20:00 30.03.20 г.
Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе с удивлением обнаружите, что запланированное не сегодня придется отложить до лучших времен.
Последние выходные марта хоть и будут облачными, зато теплыми и без осадков.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
влажность:
давление:
ветер: