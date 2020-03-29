Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 29 марта. Список адресов
29.03.2020  10:06   

Где в Харькове не будет воды 29 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Астрономическая, 35-е (п. №1, стояк) до 20:00 30 марта.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 69 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 29 марта.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, спаренный стояк), б-р Жасминовый (Слинько ул.), 4 (п. №5) до 20:00 30 марта.

Шевченковский район:
пр. Победы, 68 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1) до 20:00 30 марта.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.03 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 28 марта. Список адресов 27.03 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 27.03 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 27 марта. Список адресов
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 