29.03.2020 10:06

Где в Харькове не будет воды 29 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Астрономическая, 35-е (п. №1, стояк) до 20:00 30 марта.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 69 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 29 марта.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, спаренный стояк), б-р Жасминовый (Слинько ул.), 4 (п. №5) до 20:00 30 марта.



Шевченковский район:

пр. Победы, 68 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1) до 20:00 30 марта.



