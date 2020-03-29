Где в Харькове не будет воды 29 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Астрономическая, 35-е (п. №1, стояк) до 20:00 30 марта.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 69 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 29 марта.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, спаренный стояк), б-р Жасминовый (Слинько ул.), 4 (п. №5) до 20:00 30 марта.
Шевченковский район:
пр. Победы, 68 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1) до 20:00 30 марта.
Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе с удивлением обнаружите, что запланированное не сегодня придется отложить до лучших времен.
Облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Харькове прояснится. Без осадков.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
влажность:
давление:
ветер: