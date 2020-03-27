Где в Харькове не будет воды 27 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Астрономическая, 37 (п. №2, стояк) до 18:00 27 марта.
Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Героев Труда, 68-б (п. №2, стояк) до 20:00 27 марта;
ул. Героев Труда, 30 (п. №1, стояк) до 18:00 28 марта.
Немышлянский район:
ул. Ферганская, 29 до 20:00 27 марта.
Слободской район:
ул. Морозова, 4 (п. №6, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, спаренный стояк) до 20:00 27 марта.
Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), пр. Победы, 64 (п. №7, стояк), 72 (п. №10, стояк), (п. №4) до 20:00 27 марта.
Сегодня удачное время для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.
Последние выходные марта хоть и будут облачными, зато теплыми и без осадков.
Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
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