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27.03.2020  08:04   

Где в Харькове не будет воды 27 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Астрономическая, 37 (п. №2, стояк) до 18:00 27 марта.

Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Героев Труда, 68-б (п. №2, стояк) до 20:00 27 марта;
ул. Героев Труда, 30 (п. №1, стояк) до 18:00 28 марта.

Немышлянский район:
ул. Ферганская, 29 до 20:00 27 марта.

Слободской район:
ул. Морозова, 4 (п. №6, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, спаренный стояк) до 20:00 27 марта.

Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), пр. Победы, 64 (п. №7, стояк), 72 (п. №10, стояк), (п. №4) до 20:00 27 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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