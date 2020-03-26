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26.03.2020  08:44   

Вывоз мусора во время карантина: коммунальщики ввели дополнительную операцию в работе (ВИДЕО)

Мусор в Харькове вывозят по графику, контейнеры обрабатываются дезинфектором.


// izvestia.kharkov.ua

В период карантина профильное городское КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» работает в обычном режиме.

Работники, как обычно, делают все, чтобы мусор вовремя вывозился и утилизировался на спецполигоне.
 
«Наше предприятие работает в штатном режиме. Персонал предприятия доставляется до рабочих мест - у нас организована доставка персонала. Весь персонал обеспечен антисептиками, дезинфицирующими средствами, масками, респираторами, перчатками - все в полном объёме. График вывоза пересмотрен. В связи с большим количеством людей, находящимся на карантине в домашних условиях - мусорообразования стало больше. Соответственно пересмотрены и графики и маршруты уборки, логистическая вся схема», – рассказал начальник службы логистики и диспетчеризации КП «КВПВ» Артем Семикопенко.
 
Из центральных районов Харькова, добавляет Артем Семикопенко, мусор вывозится преимущественно в вечернее время. Из спальных - днем. Если есть на то потребность, выводятся дополнительные машины. Современная спецтехника марки «Форд», которой почти обновили автопарк предприятия.

Также во время карантина коммунальщики ввели еще одну дополнительную процедуру – обеззараживание контейнеров. Выполняется она по графику, резюмируют в КП.
 
«На предприятии имеется специализированный мусоровоз, который оснащён мойкой контейнеров. В эту мойку добавляются специальные химические составы ,которые производят дезинфекцию контейнеров. Дополнительно обрабатываются ручки контейнеров, колёса контейнеров, контейнерные площадки для безопасности наших жителей от вирусов и нежелаемых болезней», – добавил Артем Семикопенко.

Тэги:  вывоз мусора, обеззараживание, харьков, карантин, коронавирус
 
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