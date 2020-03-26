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26.03.2020  08:02   

Где в Харькове не будет воды 26 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 26.03.20 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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