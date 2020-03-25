25.03.2020 11:41

КП «Харьковводоканал» рассказал об особенностях в работе в связи с введением карантинных мероприятий в стране

Руководство водоканала, как и прочие коммунальные службы города, приняло решение общаться с клиентами дистанционно.



://vodokanal.kharkov.ua

В связи с угрозой распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 КП «Харьковводоканал» просит потребителей временно отложить посещения абонентных отделов, связанные с проверками состояния или переоформления лицевого счета, передачи показаний приборов учета и других вопросов, которые можно решить в телефонном режиме, через личный кабинет или мобильные приложения.

Как сообщил заместитель генерального директора - директор Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак, альтернативным способом осуществления оплаты за предоставленные предприятием услуги водоснабжения и водоотведения онлайн является оплата на сайте выбранного банка или через личный кабинет. Также в разделе «Уведомления» на сайте предприятия можно ознакомиться с действующими на сегодняшний день пунктами приема платежей ЕРЦ «Мегабанк».

«Работа нашего предприятия направлена на обеспечение жителей нашего города услугами водоснабжения и водоотведения. Выполнение данной задачи невозможно без полной и своевременной оплаты потребителями услуг, поскольку основным источником поступления денежных средств являются платежи населения. В современном мире не обязательно идти в банк, чтобы оплатить счета, все больше людей пользуются онлайн сервисами. Также мы просим молодежь помочь пожилым людям в решении их вопросов через Интернет или же в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться к нам по указанным телефонам», - отметил Тарас Грущак.

В случае возникновения вопросов относительно состояния лицевого счета для уплаты за предоставленные услуги потребители могут обратиться в сall-центр: (057) 707-57-57, (057) 757-82-80, который работает ежедневно, кроме воскресенья, с 8:00 до 21:00, без перерыва. А также обращаться в диспетчерскую КП «Харьковводоканал» по единому короткому номеру 15-33, доступному бесплатно со всех мобильных операторов и стационарных телефонов.

«В связи с введением карантинных мероприятий в стране, значительная часть населения остается дома, работает удаленно, но большинство работников КП «Харьковводоканал» такой возможности не имеют. Работают аварийно-ремонтные бригады, диспетчеры, слесари, операторы насосных станций, водители спецтехники, и еще много людей, которые делают все для бесперебойного водоснабжения потребителей и принятия стоков от них. Мы ценим здоровье каждого и принимаем все меры предосторожности для обеспечения безопасности наших сотрудников от возможного заражения», - подытожил Тарас Грущак.