Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 25 марта. Список адресов
25.03.2020  08:04   

Где в Харькове не будет воды 25 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №7, стояк) до 20:00 25 марта.

Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 18 (п. №3) до 20:00 25 марта.

Основянский район:
пр. Гагарина, 72 (п. №12, стояк) до 20:00 25 марта.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 7 (п. №8, стояк) до 20:00 25 марта.

Холодногорский район:
ул. Славянская, 6 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 25 марта.

Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 41/43 (п. №4) до 20:00 25 марта;
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 26 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.03 ЖКХ КП «Харьковводоканал» рассказал об особенностях в работе в связи с введением карантинных мероприятий в стране 25.03 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 24.03 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 