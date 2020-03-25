Где в Харькове не будет воды 25 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №7, стояк) до 20:00 25 марта.
Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 18 (п. №3) до 20:00 25 марта.
Основянский район:
пр. Гагарина, 72 (п. №12, стояк) до 20:00 25 марта.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 7 (п. №8, стояк) до 20:00 25 марта.
Холодногорский район:
ул. Славянская, 6 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 25 марта.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 41/43 (п. №4) до 20:00 25 марта;
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 26 марта.
Сколько бы вы не убеждали себя, что обязанность и долг на первом месте, скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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