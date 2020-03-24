24.03.2020 10:53

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 23 марта было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Искусств (Краснознаменная), 8, ул. Максимилиановская (Ольминского), 9, ул. Героев Труда, 60, проезд Новопригородный, 1, ул. Бакинская, 58, ул. Редина (Комсомольская), 19, ул. Дергачевская, 4.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.