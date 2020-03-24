Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 23 марта было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Искусств (Краснознаменная), 8, ул. Максимилиановская (Ольминского), 9, ул. Героев Труда, 60, проезд Новопригородный, 1, ул. Бакинская, 58, ул. Редина (Комсомольская), 19, ул. Дергачевская, 4.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
влажность:
давление:
ветер: